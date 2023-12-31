يوسف الكدواني عن «وبينا ميعاد»: «مش لازم تشوف الجزء الأول لتفهم الأحداث»

يواصل الفنان يوسف الكدواني تصوير مسلسل «وبينا ميعاد» بالجزء الثاني، الذي يقدم من خلاله شخصية علي الطبيب الصيدلي الذي يقع في حب ابنة زوجة والده، وتتطور الأحداث.

وكشف الفنان يوسف الكدواني لـ«الوطن»، عن بعض تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» الذي لاقى نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول، قائلًا: «شخصيات الجزء الثاني بها تطورات وأبعاد أخرى تختلف عن الجزء الأول، جميع الشخصيات تختلف ومن ضمنهم شخصية علي».

كواليس العمل

وأضاف: «الجزء الثاني يختلف عن الأول من حيث القصة ولكن العلاقات تظل كما هي، مش لازم نشوف الجزء الأول لفهم أحداث الجزء الثاني».

أما عن كواليس العمل قال: «كلنا بنخاف على بعض وعلى شغل بعض كما أننا كلٍ منا يدعم الآخر وذلك لأننا جميعًا بنفس المركب». وأوضح وجهه نظرهم أثناء تصوير الجزء الأول، قائلا: «لو في حد مننا وقع في مشاهد كله هيقع، يجب علينا جميعًا أن نساند بعضنا، وحرص على قول بأن الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا هما من يقودها ذلك ومثلهم الأعلى».

أما عن الصعوبات التي واجهها خلال تصوير المشاهد فهي تكمن في التحديات الجديدة التي تطغي على الشخصية، موضحًا بأن المخرج هاني كمال يشرح ذلك بشكل مُبسط كما أنه يضعهم على الطريق الصحيح.

استبدال داليا شوقي بـ أميرة أديب

وأشار إلى استبدال الفنانة داليا شوقي التي تؤدي دور هند في الجزء الأول، بأميرة أديب، وعن خطه الانتهاء من تصوير المسلسل فهي تتراوح بين 15 لـ 20 من شهر يناير المُقبل.