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تفاصيل شخصية أحمد فريد في مسلسل «وبينا ميعاد 2».. وموعد العرض

كتب:

ضحى محمد
03:35 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أحمد فريد

أحمد فريد

بدأ الفنان أحمد فريد تصوير أحداث دوره في مسلسل «وبينا ميعاد 2» بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن، وإخراج هاني كمال، وذلك في عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل.

موعد عرض الجزء الثاني من «وبينا ميعاد 2» 

ومن المقرر عرض مسلسل «وبينا ميعاد 2» خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

أحمد فريد يجسد دور مذيع في وبينا ميعاد

ويجسد فريد دور مذيع يقع في غرام «أروى» شقيقة شيرين رضا، وتدور بينهما قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث.

فيما قرر أحمد فريد مد مدة حملته التي تقوم بجمع مساعدات لأجل أهالي غزة إلى نهاية الشهر الحالي، رغبة منه في تقديم أكبر كم من المساعدات وهي حملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

تبرع أحمد فريد إلى أهالي غزة

وطرح أحمد فريد 3 لوحات فنية «ديجتل» بعنوان «الصرخة، الحرية، الأمل»، وسيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات، والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.