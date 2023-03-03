مسلسل «وبينا ميعاد».. نصائح «نادية وحسن» للمشاهدين

نجح مسلسل «وبينا ميعاد» فى تقديم وجبة ممتعة من الدراما الاجتماعية الكوميدية، من خلال شخصيتى «حسن ونادية» الأرمل والمطلقة، وكل منهما يتولى مسئولية أبنائه بمفرده، ليجد نفسه فى مواجهة فئات عمرية مختلفة ومتقاربة، وجيل جديد لديه مشكلاته وآلامه، وكلاهما يرغب فى التوصل للطريقة الأفضل للتعامل بأقل الخسائر.

شيرين رضا: أرفض سياسة الصوت العالي

وقالت الفنانة شيرين رضا إن شخصية «نادية» التى جسدتها بعيدة كل البعد عنها، لأنها ترفض سياسة الصوت العالى والطريقة التى تتعامل بها مع بناتها فى المسلسل، حيث تجسد شخصية امرأة مطلقة ولديها 4 فتيات، وبسبب غضبها السريع وصوتها العالى المحمل بخوفها الشديد عليهن، مما يضطر بناتها للكذب عليها فى بعض الأمور التى تخص حياتهن.

وأشارت إلى أنها سعيدة جداً بتجسيد شخصية «نادية»، لأنها دائماً ما تسعى للتجديد فى الشخصيات التى تقدمها بعيداً عن النمطية «الحمد لله إن مسلسل وبينا ميعاد وهذه الشخصية بالتحديد تم عرضها علىّ، مش مصدقة إنهم عرضوها علىّ، نادية ست قوية جداً من صغرها، وتم تصور شكلها وطريقتها وملابسها ونشوف ماضيها لبناء الشخصية بكل تفاصيلها عشان الجمهور يصدقها».

صبري فواز: التربية محتاجة رضا وهدوء نفسي

وعلى الجانب الآخر، لفت الفنان صبرى فواز الأنظار إليه بسبب شخصية حسن، الرجل الذى يتحمل مسئولية تربية 4 من الأبناء الذكور بعد وفاة زوجته، وقدرته على التعبير عن مشاعره كأب تجاههم، والتى تجمع بين الصداقة واللين فى المعاملة إلى جانب الغضب والحدة فى التصرف تجاه أخطائهم.

وقال «فواز» لـ«الوطن» إن هذه الشخصية تعبر عن رجل عاش تجربة ضخمة مليئة بكل ما يحدث فى هذه الدنيا من جنان وأمور غير متوقعة، ثم يفاجأ بوفاة زوجته وتنقلب حياته رأساً على عقب، وفى الوقت الذى كان يعيش فيه حياته بالطول والعرض، اضطر إلى أن يكرس نفسه لتربية أبنائه الأربعة، مشيراً إلى أن هناك لحظة تتحول فيها حياة الأشخاص وتتبدل تماماً، ويواجه «حسن» أموراً جديدة تتغير معها حياته فى الوقت الذى يحمل فيه مسئولية أبنائه ويتفرغ لهم وهو يشعر بالرضا والهدوء النفسى.

وفى السياق ذاته، قال هانى كمال، مخرج ومؤلف العمل، إن فكرة المسلسل تعود للمنتج إبراهيم حمودة، وكانت عبارة عن سطر واحد حول رجل لديه 4 أبناء، وامرأة لديها 4 فتيات، ومن ثم علينا أن نخلق عالماً خاصاً بهم، مشيراً إلى أن اختيار اسم المسلسل جاء من قِبل الكاتب يسرى الفخرانى.