عضو العليا للفيروسات تحذر من التبغ المسخن: نفس أضرار السجائر

حذرت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس من التبغ المسخن وأضراره الكبيرة على صحة المواطنين، مؤكدة أن التبغ المسخن لا يقل خطورة عن باقي أنواع التدخين الآخرى المتمثلة في السجائر والشيش بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أنه يسبب جميع الأمراض الناتجة عن التدخين والجهاز التنفسي لصحة الأمراض.

أضرار التبغ المسخن

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي وأستاذة الصحة العامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية انتشرت العديد من أصناف التبغ المسخن بين المواطنين بحجة إنخفاض أسعارها عن باقي أنواع التدخين، مؤكدة أن الأضرار الصحية هي ذات الأضرار الصحية الناتجة عن التدخين العادي.

وفي السياق ذاته، حذرت الدكتورة وجيدة أنور المواطنين خلال الفترة الحالية، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وتابعت أنه يجب على المواطنين حال الشعور بأي أعراض للمرض ضرورة التواصل مع الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية للازمة، مع ضروة البقاء في المنزل حفاظا على روح وحياة الآخرين مع ضرورة الإسراع في الحصول على لقاح كورونا تجنبا للأعراض الخطيرة.