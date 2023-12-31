طقس الإسكندرية ليلة رأس السنة.. أمطار متوسطة وأجواء باردة 

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم تزامنا مع ليلة رأس السنة، إذ أنها ستكون ليلة باردة يصحبها سقوط أمطار متوسطة، وهو الأمر الذي قد يعيق احتفالات الكريسماس في الأماكن المفتوحة، لذا طالبت المحافظة مواطنيها بالاحتفال في الأماكن المغلقة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية ليلة رأس السنة خلال الساعات المقبلة، من حيث معدل الأمطار ودرجات الحرارة وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

تفاصيل طقس الإسكندرية ليلة رأس السنة

وتبين أن طقس الإسكندرية ليلة رأس السنة سيشهد أجواء باردة، حيث تبلغ درجات الحرارة ليلا 13 درجة مئوية، تزامنا مع توقيت الاحتفالات.

أماكن أمطار الإسكندرية في ليلة رأس السنة

وتشهد المدينة الساحلية أمطارا بنسبة 40%، حيث جرى رصد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتقدم باتجاه شمال المحافظة أي في اتجاه الكورنيش، وهو ما يصحبها توقع سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

سرعة رياح وارتفاع الأمواج

كما يشهد طقس الإسكندرية الليلة زيادة سرعة الرياح التي تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة، التي تزيد من برودة الجو أكثر وأكثر، فيما يبلغ معدل ارتفاع الأمواج ما بين 1 إلى 1.5 متر وهو معدل معتدل يساعد على السير بجوار كورنيش الإسكندرية خلال اليوم في حال عدم سقوط أمطار.