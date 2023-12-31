الأرصاد: أمطار شديدة على الإسكندرية والسواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية) وكذلك شمال الوجه البحري، والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، تمتد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار.

أمطار غزيرة على السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أمطار اليوم متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة على من السواحل الغربية للبلاد وصولا الى محافظة مطروح والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن وحتى الإسكندرية، وقد تمتد خلال الساعات المقبلة إلى مناطق من شمال الدلتا وحتى بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ، وجنوب الوجه البحري وشمال الدلتا.

درجات الحرارة الأحد 31 ديسمبر 2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، جاءت كالتالي:-

القاهرة 21 14

أكتوبر 21 13

بنها 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

كاترين 16 05

الطور 23 14

طابا 21 15

شرم الشيخ 24 18

الإسكندرية 20 14

العلمين 20 13

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 13

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 24 11

أبو سمبل 25 13