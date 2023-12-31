محافظ الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ خلال نوة رأس السنة الحالية ما يتبعه من سقط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، للتعامل مع طقس الإسكندرية اليوم من خلال رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

تصريف تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، وخاصة بالمناطق الساخنة بالتزامن مع تنقل المواطنين خلال احتفالات الكريسماس.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.