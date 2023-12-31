تحرير 60 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز شبراخيت، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز كفر الدوار عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما في الرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بالمخبز وقت المرور.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط مخبز تصرف في 4 أجولة دقيق بلدي مدعم و4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

ضبط مخابز مخالفة في البحيرة

وفي حملات مماثلة بمركز شبراخيت، تم ضبط 8 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات و5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و16 مخبزا لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركز أبو حمص تم غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جراما للرغيف الواحد مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.