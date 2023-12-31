قص وتجميل الأشجار ورفع القمامة والمخلفات في حملات مكبرة بكفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تهذيب وقص الأشجار، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالمدينة، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من نقط تجميعها بالقرى، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطوير وتجميل مداخل مدينة بيلا

وتابع رئيس المركز والمدينة، أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة بيلا، حيث قامت إدارة التنمية بالمدينة بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة بعد من الشوارع والطرق والأحياء، كما تم قص الحشائش والحلف من جانبي الطريق ونظافة الأحواض وتهيئتها للزراعة ثم ري المنتزهات بالمدينة، ثم تم رفع مخلفات التهذيب والقص بواسطة معدات الحملة الميكانيكية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بيلا وجهاز النظافة والحملة الميكانيكية، بأعمال النظافة ورفع القمامة وتفريغ الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم نقل المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للمقلب العمومي، وما زال العمل مستمرا في رفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة على مدار النهار والليل من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالي مدينة بيلا.

رفع المتولد اليومي من القمامة من نقاط تجميعها

كما تابعت الوحدات القروية للمجالس القروية بمركز بيلا، العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة من نقاط تجميعها ورفعها إلى المقالب الوسيطة، بحضور رؤساء القرى.