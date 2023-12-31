وفاة أحد أقدم مُحفّظي القرآن الكريم في كفر الشيخ عن عمر ناهز 90 عاما

توفي الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، أحد أقدم مُحفِّظي القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، عن عُمر ناهز 90 عاما، أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، بعد خدمة كتاب الله لأكثر من 80 عاما.

حالة من الحزن تسيطر على أهالي كفر الشيخ

وخيَّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي كفر الشيخ عقب وفاة الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للراحل، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

وقال الشيخ عصام شوقي عبد العاطي نصر، مدير عام منطقة وعظ الجيزة سابقاً، إنّ والده الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، توفي إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، لافتاً أنّ والده كان شديد الرضا والإيمان، كما كان حريصاً على تلاوة القرآن الكريم بشكل دائم، وأداء الصلوات الخمس حتى في أيامه الأخيرة، وكان آخر كلامه من الدنيا تلاوة آية الكرسي.

«نصر»: والدي استمر في تحفيظ القرآن الكريم لأكثر من 80 عاماً

وأكد «نصر»، لـ«الوطن»، أنّ والده مواليد عام 1933 بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ رحلته مع القرآن الكريم في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي واستمر في تحفيظ القرآن الكريم لأكثر من 80 عاما من خلال عمله بالأزهر الشريف أو من خلال الكُتّاب، وذاع صيته في مسقط رأسه بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمدن المجاورة حتى أنّه كان يأتيه بعض الحفظة من المحافظات البعيدة لقراءة القرآن عليه، وخرج من تحت يديه آلاف الحفظة من البنين والبنات.

«عبد السلام»: الشيخ شوقي قضى عُمره في أعظم رسالة

ومن جانبه، ذكر الشيخ فرحات عبد السلام، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنّ الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، كان علم من الأعلام، وقضى عُمره في أعظم رسالة وهي تعلم وتعليم القرآن الكريم، وكان من المُخلصين، وتخرج من تحت يده عدد لا حصر له من الأئمة والقراء وطلاب العلم، لافتاً أنّ وفاة العلماء خسارة كبيرة للأمة الإسلامية.

ومن المقرر أنّ تُشيع جنازة الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، أحد أقدم مُحفِّظي القرآن الكريم، ظهر اليوم الأحد، حيث يُصلى عليه صلاة الجنازة بمسجد قرية خاطر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ثم يوارى الثرى بمقابر الأسرة بالقرية.