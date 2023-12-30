انطلاق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ غدا

تنطلق، غدًا الأحد، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ- 2023- 2024م، إذ تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أنّ تُعقد ‏الامتحانات من الأحد 31 ديسمبر 2023، إلى الأربعاء 10 يناير 2024.

انطلاق امتحانات صفوف النقل الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي غدًا الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة والهندسة، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الحديث والفلسفة، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الحديث، والتفاضل وحساب المثلثات.‏

ومن جانبه، أكد فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ المنطقة أنهت استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، إذ يجري تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

توفير كل الاحتياجات اللازمة وسُبل الراحة للطلاب

وأضاف «شهاوي»، أنّه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسُبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

يذكر أنّه كان من المقرر انطلاق امتحانات النقل الثانوي في يوم السبت 30 ديسمبر 2023، ولكن تم ترحيل مواد هذا اليوم لما بعد انتهاء جدول الامتحان لتؤدى في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، وذلك بعد قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعطيل الدراسة في يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023 لسوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه ترحيل مواد اليوم الختامي للنقل الابتدائي والإعدادي ليوم السبت 30 ديسمبر 2023، وانطلاق أولى أيام امتحانات النقل الثانوي بمعاهد كفر الشيخ في يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.