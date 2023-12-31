بأمر القانون.. جزاءات تصل للإحالة إلى المعاش في هذه الوظائف

حدّد القانون عددا من الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظفين حال التقصير في أداء عملهم، وقد تصل هذه الجزاءات إلى الإحالة للمعاش في بعض الوظائف التي تخضع للقانون.

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن الجزاءات التأديبية تقع على الموظفين في حال تقصيرهم أو عدم أداء عملهم بالصورة الصحيحة، وذلك للحفاظ على سير العمل في المؤسسة، وضمان الحصول على أفضل نتائج في العمل.

جزاءات تأديبية تصل للمعاش

وأوضح «عبد المجيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظفين الشاغلين للوظائف التي تتبع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، قد تصل إلى الإحالة للمعاش، موضحا أن القانون حدد جزاءات تقع على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حال تقصيرهم في العمل.

قانون الخدمة المدنية

ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 60 من قانون الخدمة المدنية حددت الجزاءات التي تقع على الموظفين الشاغلين للوظائف التي تندرج تحت طائلة قانون الخدمة المدنية وقد تصل إلى الإحالة للمعاش، وهذه الجزاءات هي:

1- الإحالة إلى المعاش.

2- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

4- الفصل من الخدمة.

5- الإنذار.

6- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

7- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.