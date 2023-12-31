«صحة كفر الشيخ» تمنح لقب شخصية العام للدكتورة إلهام محمد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اختيار الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة السابق، شخصية العام 2023، بناءً على ترشيح الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة الحالي، والذي كان شاهد عيان على الإسهامات التي حققتها بالقطاع الصحي داخل المحافظة على أرض الواقع.

نموذج مشرف بكفر الشيخ

واعتبرت المديرية، في بيان، أنّ الدكتورة إلهام محمد، نموذجًا مشرفًا للعمل الحكومي المُخلص، إذ قدمت جهودًا بارزة خلال فترة توليها منصبها منذ 2021، منها افتتاح وتشغيل مبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بالحنفي بإدارة بلطيم، والوحدة الصحية بحصة الغنيمي بإدارة قلين، وكذلك الوحدة الصحية بالخادمية بإدارة سيدي غازي.

تطوير المستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة

كما ألقت المديرية الضوء على إسهامات الدكتور إلهام شخصية العام من خلال على تطوير وتجهيز مكان لوضع جهاز الأشعة المقطعية ووحدة العناية المركزة بالمستشفى العام، إلى جانب المشاركة في إنشاء مستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما ساهمت في تركيب جهاز الأشعة المقطعية ووحدة العناية المتوسطة بمستشفى برج البرلس، ومستشفى حميات كفر الشيخ، وكذلك مستشفى فوه المركزي وإنشاء وحدة العمليات بها، إلى جانب جناح جديد لمبنى الغسيل الكلوي والمنطقة الرمادية في مستشفى فيصل سعود.

وبلغت الدكتورة إلهام محمد، السن القانونية للمعاش، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد أنّ شغلت منصب وكيل وزارة الصحة في عددٍ من المحافظات منها الأقصر، وجري تكليف الدكتور محمد شقوير، للعمل وكيلا للوزارة، اعتبارًا من 3 ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.