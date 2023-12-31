رئيس «أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات النقل في أول أيامها

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، في مستهل أيامها اليوم الأحد، من داخل لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، حيث تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، متوجهًا من بعده لمتابعة سير العمل بلجان معهد كفر الشيخ النموذجي الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، ومؤكدا عدم وجود شكاوى من الطلبة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات

ووجّه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، مشيرًا إلى أنّ امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أنّ تسير على أتم وجه، منوهاً أنّه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول

يذكر أنّه قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي اليوم الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق، ‏بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة والهندسة، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فأدوا الامتحان في مادتي الحديث والفلسفة، بينما ‏أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الحديث والتفاضل وحساب المثلثات.‏