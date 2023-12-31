«زراعة كفر الشيخ»: صرف 11 ألف طن أسمدة للمزارعين لزيادة إنتاجية المحاصيل

أكّد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، صرف حصص الأسمدة الزراعية للمزارعين بشكل منتظم، خلال الزراعات الشتوية، وذلك على مستوى الجمعيات الزراعية بالإقليم، بهدف زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أنّ مهنة الزراعة من المهن الرئيسية التي يعمل بها نحو 2 مليون و600 ألف مزارع، من أبناء كفر الشيخ.

11 ألف طن أسمدة للزراعات الحقلية

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن صرف نحو 11 ألف طن أسمدة من اليوريا، والنترات، اللازمة للمحاصيل الزراعية، من القمح، والفول، والشعير، وبنجر السكر، والخضروات المتنوعة في حقول محافظة كفر الشيخ.

550 ألف فدان من الحقول الزراعية

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ، تبلغ بنحو 550 ألفًا و421 فدانًا موزعة على 13 مركزًا إداريًا، إذ يجري زراعة جميع المحاصيل الحقلية المتنوعة والخضروات، في شتي ربوع المحافظة.

يذكر أن عدد الجمعيات الزراعية التعاونية والإصلاح الزراعي، تبلغ نحو 223 جمعية زراعية بالمحافظة، والتي بدورها تقدم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين سواء من إرشاد زراعي وأسمدة، واستقبال توريد المحاصيل الحقلية مثل القطن.