«زراعة كفر الشيخ»: 47 ألف طن إنتاج الكوسة خلال 4 أيام

أكد ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن الكمية التي تم حصادها من الكوسة بالشريط الساحلي الأخضر 47 ألف طن، وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم الأربعاء، وتعد إنتاجية كبيرة وفائقة للغاية؛ لتسد احتياجات السوق المحلية، وتوفر آلاف الأطنان من المحصول للمحافظات المجاورة.

تعزيز الإنتاجية لمحاصيل الخضروات

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الإنتاجية من محصول الكوسة الخضراء مميزة في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك يرجع للدور الفاعل الذي يقدمه الإرشاد الزراع للمزارعين من توعية زراعية بهدف تعزيز إنتاجية محاصيل الخضروات، وهو الأمر الذي تشهده حقول المحافظة ويميزها في إنتاج محصول الكوسة الخضراء بالكميات الكبيرة السابق ذكرها.

زراعة 3250 فدانا كوسة في كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الكوسة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس، بالشريط الساحلي الأخضر، بلغت 3250 فدانا، لافتا إلى أن الفدان ينتج نحو 13 طن كوسة خلال فترة الحصاد على مدار شهرين والتي بدأت عمليات الحصاد بها مطلع الشهر الجاري.