انطلاق «مونديال حياة كريمة» بالأقصر بمشاركة 32 فريقا

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وإدارة شباب إسنا، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية»، ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز، مدير إدارة الرياضة وأحسن كشك، مدير إدارة شباب إسنا، وجمال عبدالناصر، وحساني أبو الحجاج منسقي المشروع.

انطلاق مونديال حياة كريمة للشباب

وانطلقت فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب، خماسي كرة القدم قدم، من سن 18 حتى 25 سنة، وبدأت بتقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 8 فرق بإجمالي 32 فريقا، في الفترة من الأول من نوفمبر وحتي نهاية أبريل المقبل، بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر.

ويأتي دوري حياة كريمة تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة، لخلق حراك قوى داخل تلك القرى لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، ووصول الرياضة إلى كافة أنحاء الجمهورية.