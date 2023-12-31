انتعاش حركة السياحة في الأقصر تزامنا مع احتفالات رأس السنة

تشهد محافظة الأقصر رواجا سياحيا كبيرا بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ وصل الإشغال السياحي في الفنادق العائمة والثابتة، إلى نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وحققت المناطق الأثرية أكبر نسبة زيارة خلال اليومين الماضيين، وكذلك رحلات البالون الطائر.

ارتفاع نسبة الإقبال السياحي

وقال ثروت عجمي، القائم بتسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن الأقصر تحظى هذا العام بموسم سياحي جيد، إذ أعلنت الفنادق الثابتة والعائمة ارتفاع نسبة الإقبال السياحي، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، حيث يفضل العديد من السائحين قضاء ليلة عيد الميلاد في الأقصر، حيث الهدوء والاستجمام والأجواء الشتوية الرائعة، لأن الأقصر من أفضل المدن السياحية الشتوية، بالإضافة إلى إقبال السائحين على ركوب عربات الحنطور، كما تم تزيين شوارع الأقصر ومداخل وبوابات الفنادق والكافيهات والمطاعم بالأضواء وزينة رأس السنة.

9 آلاف زائر في يوم واحد

فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن المعابد الأثرية تشهد إقبالا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات، إذ استقبل معبد الكرنك وحده أول أمس أكثر من 9 آلاف زائر في يوم واحد، مما يعكس حجم الإقبال في بقية المزارات الأثرية والسياحية، مما يضعنا أمام موسم جيد.

انتعاش رحلات البالون الطائر

وأشار أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر سجل أمس رقما قياسيا في عدد الرحلات بلغ 76 رحلة، تحمل على متنها 2100 سائح من مختلف الجنسيات.

الاستعداد لاحتفالات رأس السنة

وتستعد محافظة الأقصر اليوم للاحتفال برأس السنة الميلادية، من خلال تجهيز أماكن الاحتفالات لاستيعاب توافد المواطنين والسائحين، حيث جرى تجهيز شارع الكورنيش وساحة أبو الحجاج الأقصري، وشارع مصر، حتى تظهر الأقصر بأبهى صورة اليوم.