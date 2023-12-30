بالون الأقصر يسجل أعلى معدل رحلات في تاريخه اليوم

على ارتفاع 2000 قدم ولمدة نصف ساعة، تزينت سماء الأقصر اليوم بـ76 بالون طائر، وهو ما يعد أعلى معدل في رحلات البالون الطائر في تاريخ المحافظة، حيث حملت على متنها 2100 سائح من حول العالم، في ظل هدوء نسبي لسرعة الرياح واعتدال حالة الطقس اليوم.

أعداد حجز غير مسبوقة منذ انطلاقه

وقال أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إن الأقصر تشهد رواجا سياحيا تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، إذ أعلنت العديد من الفنادق الثابتة والعائمة اكتمال أعداد الحجز، وكذلك شهدت رحلات البالون الطائر أعداد حجز غير مسبوقة منذ انطلاقه في عام 1998، واقلعت صباح اليوم السبت 76 رحلة بالون تابعة لعدة شركات، وتحمل على متنها 2100 سائح من العديد من دول العالم، تحت إشراف المهندس الملاح زكريا عبد العظيم، مدير أرض مطار البالون بغرب الأقصر، ومع مراعاة السلامة المهنية وكذلك سلامة السائحين، عن طريق الفحص الشامل للبالون قبل الإقلاع.

فحص البالون قبل الإقلاع

وأضاف أنه يتم التجهيز لرحلات البالون الطائر قبل إقلاعها بساعتين لفحص البالون فحصا فنيا شاملا، ومتابعة وصول السائحين، وكذلك إقامة الاحتفالات قبل الإقلاع والتقاط الصور التذكارية في موقع الإقلاع، أثناء ملء البالونات بالهواء.

وتنقسم رحلات البالون الطائر إلى رحلتين، الأولى قبل شروق الشمس مع مطلع الفجر وهي الأكثر طلبا من السائحين لأن سرعة الريح في ذلك التوقيت تكون معتدلة، ويستمتعون خلالها بمنظر شروق الشمس الرائع، والثانية بعد الشروق، وهي الأقل في الطلب من السائحين لزيادة سرعة الريح وارتفاع درجة الحرارة، وخاصة في فصل الصيف.