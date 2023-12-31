جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في فعاليات مؤتمر شباب الأقصر

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات مؤتمر شباب الأقصر، في نسخته الثالثة تحت شعار «الشباب بين الإحجام والإقدام»، والذي نظمته وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري، وحشد كبير من الطلاب.

فرص عمل مضمونة

وفي كلمته بالمؤتمر، هنأ رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الحضور بحلول العام الجديد، الذي يأتي تزامنا مع فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، تعكس ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية، مؤكداً أن شعار المؤتمر الشباب بين الإحجام والإقدام، يمثل نقطة تلاقي مع هدف جامعة طيبة التكنولوجية الذي أنشئت من أجله في الأساس لدفع الشباب على الإقدام من خلال عدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية، والاتجاه إلى المجال التكنولوجي والفني، والذي يوفر فرص عمل مضمونة.

طفرة في التعليم التكنولوجي

وأشار زين الدين، إلى أن الدولة المصرية، تحت رعاية القيادة السياسية، حققت طفرة في التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، بثت الأمل مرة أخرى لطلاب التعليم الفني في الحصول على تعليم عالي، يوفر لهم وظائف مضمونة، حيث يمثل التعليم الفني والتكنولوجي الركيزة الأساسية في تقدم الأمم، موجها الشكر لوحدة السكان، لدعوة الجامعة لتكون شريكا أساسيا في المؤتمر، لافتا إلى أن الجامعة تدعم المؤتمر بقوة وستعمل على المشاركة في تطبيق وتنفيذ توصياته.

أسباب إحجام الشباب

كما شارك كل من الدكتورة صباح محمد، المدرس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور محمد فؤاد، المدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، في جلستين نقاشيتين حول أسباب إحجام الشباب عن الدخول في سوق العمل الخاص والركون إلى انتظار الوظائف الحكومية التي لا تأتي مع تقديم نصائح تحفز الشباب على البدء والإقدام على خلق فرص واعدة من خلال استغلال المبادرات الحكومية والمؤسسية للانخراط في سوق العمل.

وفي الختام كرمت إدارة المؤتمر، رئيس الجامعة، وأهدته درع المؤتمر، كما جرى تكريم الدكتورة صباح محمد، والدكتور محمد، فؤاد وإهدائهما درع المؤتمر، وتسليم شهادات حضور لطلاب الجامعة.