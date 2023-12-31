ترخيص 102 سيارة أجرة جديدة بمطروح لتحسين خدمات النقل العام

صرّح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، بأنه تنفيذًا لتوجيهات خالد شعيب، محافظ مطروح، جرى فتح خطوط مواصلات جديدة، وتوفير أعداد السيارات المناسبة لها، للتيسير على المواطنين وفتح التراخيص، ما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وذلك بمتابعة من اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، رئيس مجلس إدارة مشروع المواقف الموحدة.

ترخيص 102 سيارة ميكروباص جديدة

وقال المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، إنه جري اتخاذ اللازم نحو الموافقة على ترخيص سيارات أجرة، بواقع عدد 102 سيارة أجرة ميكروباص جديدة، بمركز ومدينة الحمام للعمل على بعض الخطوط الداخلية؛ لدعم حركة المواصلات العامة، ولتغطية زيادة الكثافة السكانية لهذه المناطق، وذلك على النحو المبين كالتالي: «15 سيارة أجرة بإجمالي 45 سيارة لكل من خطوط الحمام- الضبعة، والحمام- العلمين، والحمام- ساحل العميد، و20 سيارة أجرة بخط الحمام- البوابة».

خطوط مواصلات جديدة

وأضاف أنه جرى استحداث خطوط مواصلات جديدة في محافظة مطروح، وحصر احتياجاتها من سيارات الأجرة للتيسير على المواطنين، وهي: «خطوط الحمام - الرويسات بعدد 5 سيارات، والحمام - المغرة الريف المصري، بعدد 10 سيارات، وخط الحمام - تجمع أولاد جبريل بعدد 5 سيارات، وخط الحمام - تجمع أبو هيسة بعدد 5 سيارات، وخط البنجر - تجمع أولاد شعراوي بعدد 4 سيارات، وخط البنجر - تجمع أولاد سعداوي بعدد 4 سيارات، وخط البنجر - تجمع بحياز بعدد 4 سيارات»، ليصل إجمالي عدد السيارات المراد ترخيصها 102 سيارة.

زيادة سيارات الأجرة

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة أنه جري الموافقة على زيادة أعداد سيارات الأجرة العاملة على خط سير «مطروح - سيوة» لعدد 10 سيارات موديل حديث، وذلك لتوفير سيارات تخدم المواطنين من مطروح إلى سيوة والعكس، وعلي من يرغب في الحصول علي خط سير «مطروح - سيوة» أن يتقدم بالأوراق المطلوبة إلى إدارة مشروع المواقف بمطروح.