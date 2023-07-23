لو بتستعد لإجازة الصيف.. تعرف على مواعيد قطارات مرسى مطروح والإسكندرية

أصبحت الكثير من الأسر تتطلع للحصول على إجازة مصيف، والسفر إلى إحدى المحافظات الساحلية، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات الجامعات، وتعتبر محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح الأشهر والأكثر اقبالا من جانب الراغبين فى قضاء العطلة الصيفية على السواحل الشمالية.

مواعيد قطارات الإسكندرية ومرسى مطروح

تستعرض الوطن خلال التقرير التالي، مواعيد القطارات المعلنة من هيئة سكك حديد مصر، للسفر إلى كلا من مرسى مطروح والإسكندرية.

موعيد قطار النوم (القاهرة - مطروح)

- تم تشغيل قطار نوم (القاهرة- مطروح) رقم 7731 ، أيام (السبت - الإثنين - الأربعاء)، حيث يتحرك من القاهرة الساعة 10:05 مساء ويصل لمرسى مطروح الساعة 5:30 صباحاً.

- القطار المكيف الإسبانى ويتحرك من القاهرة الساعة 10:05 مساء ويصل مرسى مطروح الساعة 5:30 صباحاً، وذلك أيام (الأحد - الثلاثاء- الخميس).

مواعيد قطارات روسي (القاهرة - الإسكندرية)

- قطار رقم 1203 يتحرك من القاهرة الساعة 13.25 مساء.

- قطار رقم 23 يتحرك من القاهرة الساعة 17.20 مساء.

المواعيد القطارات المكيفة قطارات (القاهرة - الإسكندرية) التى تتحرك من القاهرة يوميا:

- قطار رقم 903 يتحرك الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 يتحرك الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 يتحرك الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 يتحرك الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 يتحرك الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 يتحرك الساعة 14.00 مساء.

- قطار رقم 919 يتحرك الساعة 14.25 مساء.

- قطار رقم 915 يتحرك الساعة 15.35 مساء.

- قطار رقم 925 يتحرك الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 يتحرك الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 يتحرك الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 يتحرك الساعة 20.15 مساء.