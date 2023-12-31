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باحث: الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على الأقصى.. والقدس تشهد تصعيدا غير مسبوق

كتب:

مريم جاد
04:27 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي والباحث السياسي راسم عبيدات

الكاتب الصحفي والباحث السياسي راسم عبيدات

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي راسم عبيدات، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الانتهاكات على قطاع غزة وما نتج عنها من كوارث إنسانية وعدد كبير جدا من الشهداء الأطفال والنساء وتدمير البنى التحتية واستهداف القطاع الصحي.

وأضاف «عبيدات»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد عبيد، أنّ مدينة القدس تشهد تصعيدا غير مسبوق، إذ ينفذ العدوان عمليات اعتقال وتصفيات للفلسطينيين بالإضافة إلى تفتيش الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية في المخيمات والمدن الرئيسة.

وتابع الكاتب الصحفي والباحث السياسي، أنّ الفلسطينيين يحرمون من الوصول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، فبعد أن كان عدد المصلين يبلغ 50 ألف مصلٍ كان 12 ألف مصلٍ في الجمعة الماضية، كما جرى قمع المصلين في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى، بما يعني أن الاحتلال يفرض حصارا على القدس والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على نحو مستمر ضد الفلسطينيين، وذلك بعد تسليحهم.

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بقلم مريم جاد