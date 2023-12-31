رئيس جامعة المنيا يتفقد فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد افتتاحه رسميًا أمس.

تفقد رئيس الجامعة القاعات والفصول الدراسية بالجامعة، ومعامل الحاسب الآلي، التي تخدم ميزات التعلم الرئيسية القائمة على الموارد، من فصول افتراضية، ومحاضرات وجهًا لوجه.

توسيع قاعدة الإتاحة لمصادر متنوعة من التعليم العالي

وأكد الدكتور عصام فرحات، إيمانه بالتعلم الإلكتروني كأحد الوسائل التي تدعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالجامعة، سيعزز توسيع قاعدة الإتاحة لمصادر متنوعة من التعليم العالي، التي يحتاج إليها إقليم شمال الصعيد، وخاصة في تخصص إدارة الأعمال.

أشاد رئيس جامعة المنيا، بجهود الجامعة الإلكترونية في سرعة الانتهاء من التجهيزات ليصبح فرعًا متميزًا، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها الكبير.

من جانبه، أشار الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة الإلكترونية، إلى أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم يتوافق مع جيل القرن الحالي، ببرامج وتخصصات جديدة، تتماشي مع متطلبات سوق العمل، موضحًا بأنه هناك برنامجين بالمرحلة الجامعية بالجامعة الإلكترونية، وهما برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بالمرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه في التربية وإدارة الأعمال بالدراسات العليا.