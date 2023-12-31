نائب محافظ البحيرة تسلم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

سلمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، 25 كرسيا متحركا لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

الاهتمام بذوي الاحتجاجات

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم كافة التيسيرات لهم.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، أن الاهتمام بتلك الفئة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تولي قضاياهم والسعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية.

كما أكدت أن هناك فرصة لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من كافة حقوقهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم من الأسر الأولي بالرعاية، وخطة المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم.