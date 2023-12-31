علاء مرسي يكشف تطورات علاقته مع محمد هنيدي بعد أزمة «مرعي البريمو»

كشف الفنان علاء مرسي عن عدم وجود خلاف مع الفنان محمد هنيدي بعد مشاركته معه بفيلمه الأخير «مرعي البريمو»، خاصة بعد ندمه على المشاركة بالفيلم الذي لم يحقق نجاحا جماهيريا.

حقيقة خلاف علاء مرسي ومحمد هنيدي

وأضاف «مرسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ندمه على المشاركة بالفيلم يتعلق بدوره هو فقط، وليس بدور محمد هنيدي أو شخصه، لافتًا إلى أنه إذا عاد به الزمن سيعيد النظر في الدور قبل تقديمه لأنه كان دون المستوى.

وأوضح الفنان علاء مرسي، أنه تجمعه علاقة صداقة قوية مع الفنان محمد هنيدي على المستوى الشخصي قبل العمل الفني، وعلاقتهما خلف الكواليس لايمكن أن يتصورها الجمهور.

فيلم أبو نسب

ويشارك الفنان علاء مرسي فى فيلم «أبو نسب»، مع الفنان محمد إمام، والذي يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية متصدرًا لإيرادات شباك التذاكر، ويضم كلا من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد رضوان، وآخرين من اخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.