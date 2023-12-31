محمد فؤاد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل عودته للسينما بعد غياب 9 سنوات

كشف الفنان محمد فؤاد تفاصيل عودته للسينما مرة أخرى، بعد غياب طويل دام لأكثر من 9 سنوات، بعد نجاح فيلم «غاوي حب»، الذي عرض في جميع دور العرض بمصر عام 2009.

محمد فؤاد يعود للسينما

قال محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان «قلبي في نيويورك»، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سيصور منه جزءًا كبيرًا في دولة أمريكا، وتقوم الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية بالتعاقد مع جميع أبطال العمل، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور، وسيحدث طفرة في السينما.

تفاصيل آخر عمل سينمائي لمحمد فؤاد

وكان محمد فؤاد حقق نجاحات كبيرة في السينما، إذ كان آخرها فيلم «غاوي حب»، التي كانت تدور أحداثه حول صلاح الذي ترك كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر، يلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة ملك التي كانت صديقته سنوات الطفولة، وأصبحت سيدة أعمال ناجحة، ورغم ذلك فهى رومانسية، وتزوجت من رجل يعمل في تجارة محرمة، وتبدأ في البحث عن صلاح، وبعد أن تلتقيه، يبدأ الزوج في التدخل ويبدأ الصراع.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، رفيق محسن، وفاء السيد، هويدا الشافعي، محمود طوبار، مجدي السباعي، عبد الله مشرف، وغيرهم.