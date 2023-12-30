محمد فؤاد: اتجوزت في بيت والدي ووالدتي بسبب ضائقة مالية وقعدت سنة

كشف الفنان محمد فؤاد عن سر مر به، خلال الفترة الأولى من زواجه، وذلك خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية، مشيرا إلى أنه أقام في بيت والده ووالدته لمدة عام.

محمد فؤاد يوضح سبب إقامته مع والده ووالدته

وقال فؤاد إنه تزوج في حجرة داخل بيت والده ووالدته، بسبب أنه كان يمر بضائقة مالية في هذه الفترة، لأنه كان يتقاضى مبلغا ضعيفا فى ذلك الوقت، وأنه أقام مع والديه لمدة عام، وكان سعيدا بهذه الفترة للغاية.

وأضاف أنه كان يحلم منذ صغره أن يتزوج في بيت والده ووالدته، لأن شقيقه الأكبر «حسن» كان متزوجا أيضا في بيت العائلة، فكان يريد تقليده، لأنه أحب الفكرة.

وأشار محمد فؤاد إلى أنه بعد ما استقر في شقة رفقة زوجته وأولاده، لم ينقطع عن بيت والده ووالدته، إذ كان يذهب إليهما كل خميس وجمعة وسبت، لقضاء الوقت معهما.