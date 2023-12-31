بألحان «إنت عمري».. حفل صيني يحيي ذكرى ميلاد كوكب الشرق

فعالية ثقافية استثنائية نُظمت في الصين، للاحتفال بذكرى ميلاد السيدة أم كلثوم الذي يوافق اليوم 31 ديسمبر، إذ اجتمع نخبة من الفنانين الصينيين والعرب لتقديم فقرات موسيقية تتضمن ألحان أغاني أم كلثوم، التي نجحت على مدار عدة عقود في ترك بصمتها في قلوب معجبيها داخل وخارج مصر.

«أطلقنا على الحفل صدى الحضارات لأننا نهدف لتحقيق الدمج بين جمال الفن العربي والصيني»، بحسب ما قالته، حنان لي، أحد منظمي الحفل، خبيرة الشؤون الصينية العربية، في حديثها لـ«الوطن»، فكان الحفل بمثابة احتفال بوحدة الحضارات وانسجام الثقافات، ولقت المعزوفات الساحرة لأغاني كوكب الشرق انبهار وإعجاب الحاضرين.

أنامل صينية تحيي حفل ذكرى ميلاد أم كلثوم

موهبة شابة رائعة تدعى شيوي شوانغ شين جذبت انتباه الحاضرين، بإتقانها عزف ألحان أغنية أنت عمري على آلة القانون العربية التي تعلمتها خلال رحلتها الدراسية في الأردن، لتبرهن بذلك أن الفن لغة عالمية تجمع مختلف الثقافات، وليس حكرًا على ثقافة معينة، مُعتبرة أوتار آلة القانون هي جسر التواصل بين الصين وجمهور السيدة أم كلثوم.

الشغف بالألحان والموسيقى العربية

كما شهدت الاحتفالية إتقان شاب صيني العزف على آلة العود، إذ برع بأنامله الذهبية في تقديم عرض موسيقي لمجموعة من ألحان السيدة أم كلثوم، ليثبت هو الآخر أن الشغف بالفن لا يعرف حدودًا، وأن حبه للموسيقى العربية وألحان العود كان دافعًا لتعلم العزف على الآلات الموسيقية العربية واتقانه، وعبرت حنان لي في نهاية الحديث قائلة: «كان حفلًا رائعًا أبهر جميع الحضور وكانت السيدة أم كلثوم، الملقبة بكوكب الشرق هي بطلته».