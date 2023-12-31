مطربة صربية تغني بالعامية المصرية وتحضر مفاجأة في القاهرة: أم كلثوم أسطورة

«مع السلامة.. طريقك سالك.. والباب مفتوح»، كلمات بالعامية المصرية ولكن إذا سمعتها من المغنية الأصلية لها «جا لينا JA Lena» التي تحمل الجنسية الصربية وتعشق مصر والمصريين سيكون لها وقع مختلف على أذنك، إذ تُطعم جا لينا JA Lena أغانيها الصربية بلهجتها المفضلة بداية من أغنية «مع السلامة» التي غنتها بالكامل بالعامية المصرية وحتى أغنية «جميلة Gamila» التي غنتها بالصربية والعامية المصرية.

العامية المصرية أجمل لغة

«العامية المصرية هي بالنسبة لي أجمل لغة، فهي مليئة بالكلمات الجميلة والتعبيرات»، تقول جا لينا، في تصريحاتها لـ«الوطن» معبرة عن حبها لمصر وتمسكها بغناء أكثر من أغنية بالكلمات المصرية.

وقعت الشابة الصربية في حب مصر وشوارعها وثقافتها وموسيقاها قبل سنوات طويلة، فهي تأتي إلى مصر كلما أتيحت لها الفرصة «بطريقة ما أشعر كأنها بلدي»، والغريب أنها حين أتت إلى مصر لأول مرة لم تكن لمشاهدة الأهرامات فقط مثل بقية السائحين إنما أتت للتعرف على الموسيقى والثقافة المصرية، مردةة «أحب الاستماع إلى محمد فؤاد وإيهاب توفيق».

جا لينا: قريبا سأطلق فيديو كليب مع مغنى مصري شهير

وفي إشارة للثراء الفني المصري تصف «جا لينا» أم كلثوم بأنها أسطورة كلاسيكية موسيقاها تدوم لكل للأجيال، وتعود مرة أخرى للحديث عن الموسيقى الحديثة لتقول: أما محمد رمضان فهو مبتكر جدًا في طريقته في صناعة وتصوير الأغاني، ومن مصر إلى صربيا تعكف الشابة الصربية على إنتاج موسيقاها والفيديو كليبات الخاصة بها بشكل فريد يجمع الثقافتين ويروج للبلدتين وخصوصا مصر التي تحاول تعريفها بطريقة مختلفة لشعبها في صربيا.

وأعلنت الفتاة الصربية عن إطلاق الفيديو كليب الجديد «Qatila» في فبراير المقبل، قائلة «الفيديو كليب بمشاركة التيك توكر الشهير(فافانا Vavana) وللمرة الثانية أشارك المطرب الصربي (جالوب) في ثاني تجربة لنا بعد نجاح كليب وأغنية جميلة Gamila» .

وعن مشروعاتها الفنية القادمة قالت «جا لينا JA Lena» إنها تُحضر لمشروع فيديو كليب غنائي مع نجم مصري شهير رفضت ذكر اسمه، مشيرة إلى أن تصوير الفيديو كليب سيكون بين القاهرة وإيطاليا بإنتاج فني ضخم، وفقا لتصريحاتها.