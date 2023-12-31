في ذكرى ميلاد كوكب الشرق.. تعرف على سر المنديل والنظارة السوداء

صوت قوي مليئ بالحب والحنين والكبرياء والشجن، نجح في إسعاد الأجيال المختلفة وترك بصمته الفريدة في قلوبهم، أنه صوت السيدة الراحلة أم كلثوم أيقونة الطرب في الوطن العربي، والتي يحتفل العالم اليوم بذكرى مولدها الموافق 31 ديسمبر.

بمجرد ُذكر اسم أم كلثوم يتبادر إلى ذهن الجميع صورتها بفستانها الأنيق وتسريحة شعرها المعروفة، ممسكة بمنديل قماشي يتمايل معها في انسجام أثناء الغناء، وكذا نظارتها السوداء التي رافقتها طوال مشوارها الغنائي، ما يثير التساؤل حول سر المنديل والنظارة السوداء؟.

سر المنديل في حفلات أم كلثوم

في أحد اللقاءات التليفزيونية لكوكب الشرق مع الصحفي الراحل وجدي الحكيم، أوضحت أن سبب حملها للمنديل أو الوشاح في حفلاتها هو خوفها من مواجهة الجمهور، معلنة عن احترامها الشديد لمحبيها، إذ قالت: بعمل للجمهور ألف حساب وده سبب ظهوري بالوشاح.

وذكرت أم كلثوم أن سبب ارتدائها الدائم للنظارة السوداء هو معاناتها طوال حياتها من مرض الغدة الدرقية، ما أدى إلى تراكم الدهون خلف عينيها وتسبب في جحوظها، ما دفعها إلى إخفاء عينيها عن الجمهور بارتداء النظارة الشمسة سواء في الحفلات أو اللقاءات التليفزيونية.

معاناة أم كلثوم في سبيل الغناء

وعندما نصح الأطباء أم كلثوم بضرورة إجراء عملية استئصال جزء من الغدة الدرقية، رفضت ذلك لأن العملية كانت ستجرى في موقع حساس بالقرب من الأحبال الصوتية، ما جعلها تخشى من تأثير ذلك على صوتها، لتظل تعاني طوال حياتها من جحوظ العينين ومشاكل الغدة الدرقية في سبيل الحفاظ على موهبتها وقوة صوتها.

حياة فنية زاخرة عاشتها كوكب الشرق، التي ولدت في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر عام 1898 بمحافظة الدقهلية، حيث بدأت الغناء وهي طفلة مع والدها في الموالد والأفراح، وعام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها عام 1926، وفي يوم الاثنين 3 فبراير 1975 توفيت أم كلثوم في القاهرة بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 76 عاماً، وشيعت جنازتها من مسجد عمر مكرم وسط القاهرة، وكانت جنازتها مهيبة، وتعد من أكبر الجنازات في العالم إذ قدر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 ملايين شخص.