كاتبة توثق قصص واقعية من مختلف الثقافات بعنوان: «أنا وابني وست أرجل»

قالت الكاتبة هبة الهنداوي، مؤلفة «أنا وابني وست أرجل»، إنها طوال عمرها تحب الكتابة، لكن مجال عملها كان الترجمة وليس التأليف، «فكرة النشر وبداية إنتج عمل أدبي خاص بي، مع ظهور أول كتاب لي، وتلى ذلك المجموعة القصصية، وجميعها قصص حقيقية حكاها لي أصحابها وتأثرت بها للغاية».

الهنداوي: شعوري باختلاف الحكايات دفعني لكتابة المجموعة

أضافت «الهنداوي»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ شعورها باختلاف الحكايات التي ضمنتها في مجموعتها القصصية، هو ما دفعها لجمعها في كتاب واحد من تأليفها، ويحمل اسمها: «وجدت فيها شيء جديد لابد أن يُحكى ويُقال».

بطلات القصص طلبوا مني توثيق تجاربهن

وتابعت الكاتبة هبة الهنداوي، أنَّ العديد من بطلات القصص طلبوا مني توثيق تجاربهن في كتاب: «لو سمحتي اكتبي قصصنا.. عايزين نوصلها للناس ومش عارفين»، موضحة: «أول قصة اسمها كبوة، تحكي عن زوجة مثل العديد من الأخريات سافر زوجها عنها لتوفير حياة كريمة لأسرته، فتضطر للعيش وحيدة لكنها تُغرم بشخص آخر».

يشار إلى أنَّ المجموعة القصصية، أحدث الأعمال الأدبية للكاتبة هبه الهنداوي، بعنوان «أنا وابني وست أرجل»، التي وثقت فيها تجارب حقيقية للعديد من النساء، متضمنة قصص واقعية من مختلف الثقافات، بجانب توثيق تجربتها مع مرض ابنها النادر.