الفصائل الفلسطينية: أسقطنا طائرة استطلاع إسرائيلية في بيت لاهيا

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قبل قليل، إسقاط طائرة استطلاع من طراز «سكاي لارك 2» كانت في مهمة استخباراتية إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قصف مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على يد الفصائل الفلسطينية

وأضافت الفصائل الفلسطينية في بيان نقله «تليفزيون فلسطين»، أنه تم قصف برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل ضد تحشدات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون جنوب قطاع غزة.

تزايد أعداد الشهداء

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.