النائب الأول لرئيس حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بالعام الجديد

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة.

العام الميلادي الجديد 2024

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: «يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومراكز وقرى تمي الأمديد، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها».

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد 2024 بكل الإيمان واليقين في مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء لنجدد العهد بكل ثقة واعتزاز في سيادتكم دعماً لمناخ الأمن ومسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.. كل عام ووطننا الغالي والحبيب بخير وأمن وامان واستقرار وسلام.

العام الميلادي الجديد

وتقدم النائب اللواء أحمد العوضي بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تقدم نائب حماة الوطن، بخالص التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على الأخوة الأقباط وعلى جميع المصريين أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.