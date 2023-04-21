هاني تمام يكشف عبر قناة الناس فضل صلة الرحم في العيد

كشف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عن فضل صلة الرحم في عيد الفطر المبارك،

من وصلكِ وصله الله

وقال خلال لقائه بفضائية الناس، مساء اليوم الجمعة: «الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وصلكِ وصله الله، ومن قطعك قطعه الله».

وأضاف: «من يصل الرحم يصله الله سبحانه وتعالى، عشان كده جاية من الصلة، ولازم يكون في حبل موصول بينك وبين ربنا، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى».

يوم بهجة وفرحة

وأردف: «ده يوم بهجة ويوم فرحة، والأمور دي كلها مش هتم والنفوس فيها حاجة، في زعل وفي خصام وفي جدل، فلازم الناس تجتمع وتصالح بعضها في الأيام دي، خاصة لو كانوا أرحام».