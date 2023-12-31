«رياضة الدقهلية»: تفعيل نظم المعلومات والتحول الرقمي بمراكز الشباب

أعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الاجتماع مع مسؤولي المعلومات بالإدارات الفرعية، اليوم الأحد، تفعيل نظم المعلومات والتحول الرقمي بالشباب والرياضة، في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

تفعيل نظم المعلومات والتحول الرقمي بالدقهلية

وأشارت «عثمان» أنه يجري البحث من أجل تفعيل وتطوير منظومة التحول الرقمي بالشباب والرياضة، على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

وأكدت أهمية دور مسؤولي المعلومات بالإدارات الفرعية، إذ يقع على عاتقهم دور كبير في المرحلة المقبلة، في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال التحول الرقمي وتكامل البنية المعلوماتية على مستوى مراكز الشباب، وترجمة كافة البيانات والمعلومات، وبناء مجتمع رقمي يواكب استراتيجية الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي، ويشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أهمية تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية من خلال منصة مكانك، الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح ناجي إسماعيل، مدير مركز نظم المعلومات بالمديرية بمحافظة الدقهلية، كيفية إدخال مسؤولي المعلومات البيانات الخاصة بكل إدارة فرعية على منظومة البنية المعلوماتية، وأهمية مراعاة الدقة في نقل البيانات الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، وسرعة إنجاز تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.