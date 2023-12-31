أمين الفتوى: انشروا الفرح في المجتمع بتهنئة المسيحيين بأعيادهم

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين ممن يعيشون معنا في بلد واحد، نأكل ونشرب في كوب وطبق واحد، فالجميع نسيج لوطن واحد، وتجمع بيننا مناسبات وطنية، يفرح بها الجميع، وكذلك أعياد دينية لكل منا مختلفة عن الآخر، يجب أن يفرح بها الجميع.

لا مانع من التهنئة لغير المسلمين

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الفرح العام لكل المناسبات، تعج الفرحة والسرور، كذلك الأمر فى المناسبات الدينية، لما تلاقي كل من حولك يهنئك بالعيد يدخل عليك الفرح والسرور، فلا مانع من التهنئة لغير المسلمين».

لازم نرد الإحسان

وأوضح: «لما أكون أنا مسلم ويجيي جاري وصديقي المسيحي يهنئنى بعيد الأضحى أو شهر رمضان، عشان يفرحنى ويدخل على الفرح والسرور، يبقى لازم نرد الإحسان، عشان يحصل الفرح العام في المجتمع، ونشر الفرح في المجتمع واجب، وكل عام والأخوة المسيحيين بخير».