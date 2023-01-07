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يوسف الحسيني عن تهنئة المسيحيين بأعيادهم: ربنا مخلقناش عشان ننكد على بعض

كتب:

شريف سليمان
11:03 م | السبت 07 يناير 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، مناهضي تهنئة المسيحيين بأعيادهم، تزامنا مع عيد الميلاد المجيد: «هذا النوع من الناس يصفون أنفسهم بأنهم شيوخ، لكن تفكيرهم به قدر كبير من الضحالة والغباء غير الطبيعي».

المتطرفون أغبياء

أضاف الحسيني، خلال حلقة اليوم، من برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «يقولون إنك عندما تهنئ المسيحيين بأعيادهم، تبقى اتحسبت عند ربنا مسيحي، طب ولما يهنئني في رمضان، يبقى كده مسلم وممكن أهنئه السنة دي عشان بقى مسلم زيي؟! دي عيال أغبياء ملكوش دعوة بهم».

رسالة للمصريين

وجه الإعلامي رسالة للمصريين، ناشدهم فيها بتهنئة بعضهم بالأعياد: «يمكنكم تهنئة كل من حولكم بالأعياد أيا كانت ديانتهم، وعندما لا تكون الأعياد متعلقة بالديانات او الشعائر أو العقائد أشيعوا الفرحة بين الناس»

وأكد الإعلامي، أن الله خلقنا كي نفرح وليس لنحزن: «ربنا سبحانه وتعالى، عاوزنا نفرح، لم يخلقنا على الكوكب عشان ننكد على بعض أو نصاب بالحزن».

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