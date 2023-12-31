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وفاة الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:35 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
كاريمان حمزة

كاريمان حمزة

أعلن طلال رياض، حفيد الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة، عن وفاة جدته منذ قليل، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفاة كاريمان حمزة

وكتب طلال رياض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. ببالغ الحزن والأسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة جدتي العزيزة».

وأضاف: «رحمة الله عليها وتغمدها الله بواسع رحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة».

 

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