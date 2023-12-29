عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل محتجزة أمريكية في غزة بعد أيام من وفاة زوجها

أعلن كيبوتس «نير عوز» السكاني جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل محتجزة أمريكية إسرائيلية لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان مقتل زوجها، بحسب أسوشيتد برس.

ووفقًا لـ«أسوشيتد برس»، فالمحتجزة الأمريكية الإسرائيلية اسمها جوديه وينشتاين، عمرها 70 عامًا، وزوجها جادي حجي، عمره 73 عامًا، واحتجزتهما الفصائل الفلسطينية يوم السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي أثناء عملية طوفان الأقصى، حين كان الزوجان يقضيان وقتًا بجانب منزلهما في تجمع أو كيبوتس «نير أوز».

جثة الزوج والزوجة محتجزين في غزة

وأكد كيبوتس «نير أعوز» أن جثة الزوجين لا زالت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بالرغم من مقتل الزوج منذ أكثر من أسبوع.

وتعتبر المحتجزة الأمريكية جوديه وينشتاين أكبر سيدة محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهي أم لأربعة وجدة لسبعة، وكانت تعمل معلمة للغة الإنجليزية وتعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز.

جو بايدن: أشعر بالصدمة بعد خبر وفاة المحتجزة الأمريكية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه شعر بالصدمة عندما علم بوفاة السيدة «وينشتاين»، خاصة بعد أن سمع الكثير عن الزوجين خلال لقاء مع ابنتهما، وأضاف «بايدن» أن عائلات المحتجزين يعيشون في حجيم منذ أسابيع: «لا ينبغي لأي أسرة أن تتحمل مثل هذه المحنة».

وتحدث أحد أبناء الزوجين، للقناة 13 العبرية، قائلًا إن الأسرة كانت تأمل أن تسمح جنسيات والدهم ووالدتهم بالإفراج عنها خلال وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في أواخر شهر نوفمبر، وعندما فوجئوا بعدم إدراج اسمائهما في القوائم اليومية، بدأ يشك في أن شيئًا قد حدث لهما.