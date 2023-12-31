عاجل.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي مع العام الجديد

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اعرف الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي في عام 2024

كتب:

منة العشماوي
08:05 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
ماكينات الصراف الآلي ATM

ماكينات الصراف الآلي ATM

يعمل المواطنون على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي أو عن طريق الفروع في البنوك المصرية بشكل يومي، ومع بداية عام 2024، نرصد في السطور التالية الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي ومن خلال الفروع بحسب قرار البنك المركزي المصري.

وذكر ماجد فهمي، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن يكون الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي أي ATM، كما يطلق عليها 20 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للسحب النقدي

وأضاف فهمي أن بالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، من خلال فروع البنوك المصرية يكون 150 ألف جنيه.

الحد الأقصى في إنستاباي

ويذكر أن يستخدم ملايين المواطنيين تطبيق إنستاباي للتحويل النقدي بشكل لحظي، ويكون الحد الأقصى للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، و120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

وسبق وأقرَّت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وذلك في اجتماعها يوم 21 ديسمبر 2023.

 

 

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