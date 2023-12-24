بدء ضخ مرتبات شهر ديسمبر في ماكينات الصراف الآلي «ATM»

أعلنت وزارة المالية اليوم توافر مرتب شهر ديسمبر، آخر مرتبات العام الحالي 2023، وفق جدول المرتبات الخاص بالعاملين في الدولة والجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها الذي طرحته وزارة المالية، في ماكينات الصراف الآلي للبنوك بداية من صباح اليوم، ولمدة 3 أيام تنتهي في 26 ديسمبر.

بدء صرف مرتبات ديسمبر اليوم

وبدأت وزارة المالية اليوم طرح وتوفير مرتب العاملين في الدولة في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التي يتم من خلالها صرف مرتبات العاملين.

وأوضحت أنّه جرى توفير المرتبات للعاملين في الدولة إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل استثنائي منذ أكتوبر الماضي، للعاملين في الوزارات والجهاز الإداري في الدولة، لتقليل الضغوطات المالية عن كاهل المواطنين والعاملين في الدولة، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية.

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الـ3 أشهر الأولى من العام الميلادي الجديد 2024، حيث جرى تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات للموظفين بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلا من يوم الأحد 7 يناير مراعاة لاحتفال الاقباط بعيد الميلاد، لتكون 4 و8 و9 يناير.

كما سيتم بدء صرف مرتبات شهر يناير أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر ذاته، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، أما مرتبات شهر فبراير أيام 22 و25 و26 و27 و28، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر، وكذلك مرتب شهر مارس سيتم بدء صرفه أيام 21 و25 و26 و27، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر ذاته.