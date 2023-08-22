ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي في البنك الأهلي إلى 6532 «ATM»

ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM في البنك الأهلي المصري إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021، مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـPOS في ديسمبر 2022، لنحو 403 آلاف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021، لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

وتطبيقا لاستراتيجية البنك الأهلي في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022، إلى 634 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كل المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643 فرعا في يونيو 2023 منها 17 فرعا خدمة إلكترونية مستقلا، و20 فرعا تقليديا مزودا بركن إلكتروني.

تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمى إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، إذ سجلت 1729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل نحو 1175 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليارا بنهاية يونيو 2023، بالمقارنةً بـ 110 مليارات في ديسمبر 2021.

قطاع تمويل الشركات الكبرى

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، إذ ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1358 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50%، ولتتخطى 1563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

مساندة عدد من العملاء المتعثرين

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1950 عميلا غير منتظم بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022 مقارنةً بـ1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كل الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، إضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

إجمالي ودائع العملاء

واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022، بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021، وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022، مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وبلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية في ديسمبر 2022، نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 10.7 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.