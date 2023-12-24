وسيلة جديدة وفرتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تسهيلا على جمهور الركاب، تتمثل في تركيب ماكينات صراف آلي جديدة في المحطات لحجز التذاكر إلكترونيا بدلا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر والانتظار، وتشتمل هذه الماكينات على طرق عديدة لتحديد رحلات الذهاب والعودة بسهولة.

«الوطن» تُقدم في إطار دورها الخدمي، طرق تحديد الرحلات من ماكينات الصراف الآلي لاستخراج تذاكر المترو، وفق ما شرحه الفريق المتخصص في الماكينات، والذي أوضح أن الماكينات تم تركيبها بالمحطات لأول مرة لتقدم خدمات بالخطين الأول والثاني للمترو تتسم بالسهولة.

طرق تحديد الرحلات من ماكينات الصراف الآلي لاستخراج تذاكر المترو

- في البداية يظهر أمام الراكب «انقر هنا» على شاشة ذكية.

- يمكن للراكب اختيار محطتي البداية والوصول للرحلة باستخدام طريقتين وهما:

* خريطة المترو

من خلال اللمس على الخريطة مرة واحدة فقط لتكبير طريقة عرضها ثم يقوم الراكب بالسحب بالقرب من المكان المطلوب واختيار الدائرة بجوار اسم المحطة والضغط على زر «تأكيد».

* للعودة لطريقة العرض الأساسية للخريطة يضغط الراكب على زر «إعادة العرض».

- لوحة المفاتيح

* يضغط الراكب على زر لوحة المفاتيح لعرض نافذة جديدة حيث يمكن للراكب البدء في الكتابة أو التنقل في قائمة المحطات، ثم اختيار الزر الذي يظهر عليه اسم المحطة المطلوبة.

* للعودة لاستخدام طريقة الاختيار بالخريطة يضغط الراكب على زر «الخريطة».

* يمكن للراكب اختيار محطة الوصول سواء بالضغط على اسم المحطة أو من خلال كتابتها من خلال لوحة المفاتيح.

* بمجرد أن يكتب الراكب اسم محطة الوصول تظهر أمامه مباشرة سعر التذكرة.

* تُتيح الماكينة اختيار محطات الوصول من جميع محطات المترو سواء للخط الأول أو الثاني أو الخط الثالث.

يُذكر أنّ ماكينات الصراف الآلي شهدت إقبالاً كبيراً بمجرد تركيبها من قبل جمهور الركاب، نظرا لسهولة استخدامها بدلا من الانتظار أمام شبابيك التذاكر.