حمزة نمرة يهنئ الجمهور بالعام الجديد: «يارب تكون سنة خير علينا كلنا»

حرص الفنان حمزة نمرة، على تهئنة الجمهور بالعام الميلادي الجديد 2024، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، موجهًا الشكر لمحبيه ومتابعيه على دعمهم الدائم له.

حمزة نمرة يحتفل بالعام الجديد

ونشر حمزة نمرة، مقطع فيديو، من أغاني ألبومه الجديد، الذي طرحه منذ أشهر ماضية قليلة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «كل سنة وإنتوا طيبين وبخير، وأنا عايز أقولكم شكرًا كبير من قلبي على تشجيعكم ودعمكم اللي ما بيخلصش».

وأضاف: «يارب السنة دي تكون سنة خير علينا كلنا، سنة بتحقق فيها كل اللي بتتمنوه وربنا يجبر بخاطرنا فيها».

وكان حمزة نمرة احتفل منذ أيام قليلة ماضية، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر ألبوم رايق ضمن قائمة الألبومات الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي 2023.