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حمزة نمرة يشكر الجمهور بعد تحقيقه 181 مليون استماع عبر «أنغامي» خلال عام

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:23 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

حرص الفنان حمزة نمرة، على توجيه الشكر للجمهور، بعد تحقيقه 181 مليون استماع للأغاني الخاصة به، عبر تطبيق الموسيقى الشهير «أنغامي»، خلال عام واحد فقط.

حمزة نمرة يوجه الشكر للجمهور

وكتب حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «السنة دي وصلنا لأكتر من 181 مليون استماع على أنغامي 181 مليون شكرا على كل كلمة حلوة بتوصل ليا وعلى كل التشجيع اللي بشوفه دايما منكم».

حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية «رياح الحياة» 

وكان الفنان حمزة نمرة، احتفل عبر ستوري على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية «رياح الحياة» قائمة الأكثر استماعا على أنغامي لعام 2023.

ونشر نمرة بوستر الأغنية والذي يظهر عدد مرات استماع الأغنية عبر أنغامي، حيث تعدت الـ8 ملايين خلال أشهر قليلة، وتصدر الأغنية الأكثر استماعا خلال عام 2023.

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