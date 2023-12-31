«تموين الإسكندرية» تشن حملات مكثفة على المخابز والأسواق

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

حملات مكثفة على المخابز والأسواق بالإسكندرية

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ «الوطن»، أنه في إطار تنفيذ تلك التعليمات، شنت إدارة العجمي التموينية، برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة و محمد الشافعي، مفتش الإدارة حملات تموينية أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر لحيازة وتجميع عدد 25 جركن زيت هيدروليك أويل 68 زنة الجركن الواحد 16 لترا وذلك بإجمالي 400 لتر بدون فواتير ويوجد عليهم إستيكرات سهلة المحو.

- تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة.

- تحرير عدد 3 محاضر توقف عن العمل لمخابز بلدية بدون إذن مسبق.

- تحرير محضر إنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم صرف بون صرف الخبز للمواطنين.

- تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين.تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام.