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تطهير 33 كيلو مترا من ترع الري في كفر الشيخ استعدادا لفصل الشتاء

كتب:

خير الله فؤاد
08:41 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
صورة البرسيم البلدي بحقول كفر الشيخ

صورة البرسيم البلدي بحقول كفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، تطهير 33 كيلو مترا من ترع الري، على نطاق عدد من مراكز المحافظة، التي بدورها تعمل على تسير حركة سريان الماء، بهدف ري المحاصيل الحقلية في فصل الشتاء.

يذكر أن الترع في محافظة كفر الشيخ عديدة للغاية، ويصل طولها لنحو 1700 كيلو مترا، جميعها تخدم على عمليات ري الحقول الزراعية، في شتي ربوع قري ومراكز المحافظة، التي تعد أحد ركائز التنمية الزراعية.

استمرار عمليات تطهير الترع مصدر الري الزراعي 

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ عمليات تطهير ترع الري الزراعي مهمة للغاية، كونها المصدر الرئيسي لري الحقول، مشيرًا إلى حرصه على تطهيرها قبل انتهاء موعد السدة الشتوية، في شهر فبراير المقبل من عام 2024.

تشكيل لجان لمتابعة تطهير ترع الري 

وأشار إلى أنّ مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، تتابع عن كسب من خلال لجان مشكلة من مجالس الإدارات لمتابعة عمليات التطهير لترع الري، طبقًا للشروط الواجب توافرها لذلك، بهدف إزالة الحشائش الضارة، التي تعوق وصول تيار الماء، وتكريك الطين من قاع الترع.

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بقلم خير الله فؤاد