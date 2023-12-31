تشغيل العيادات المسائية بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ.. تخدم 410 آلاف شخص

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى سيدي سالم المركزي، بمدينة سيدي سالم بالإقليم، وذلك من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة مساءً، على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، موضحاً أن مقرها النادي الرياضي بمدينة سيدي سالم.

جميع التخصصات الطبية

وأضاف الدكتور «محمد »، عبر بيان، أنّ مستشفى سيدي سالم، بالشارع الرئيسي بوسط مدينة سيدي سالم بالمحافظة، ستستقبل جميع المرضى والمواطنين للكشف بجميع التخصصات الطبية: «عيادات الأطفال، والأسنان، والجلدية، والرمد، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي»، بمقر النادي الرياضي بمدينة سيدي سالم بالمحافظة.

خدمات طبية لـ410 آلاف مواطن

وأوضح أنّ الخدمات الطبية المسائية، تساهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين من خلال العيادات الطبية المسائية بمستشفى سيدي سالم، التي بدورها تصب في المقام الأول لسكان وقرى مركز سيدي سالم، إذ يجري توفير الخدمة الطبية لنحو 410 آلاف نسمة من سكان المركز.