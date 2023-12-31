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«مصر أكتوبر» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد

كتب:

محمد أباظة
08:43 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الدكتورة جيهان مديح

الدكتورة جيهان مديح

بعث حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ببرقية تهنئة بالعام الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، متمنين له التوفيق والسداد، وأن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة.

وقالت «مديح» في بيان الحزب: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء وقيادات حزب مصر أكتوبر، أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار يحمل الخير والرخاء لمصر وأن يُعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم».

وتابعت: «دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وكل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.